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20:09, 18 марта 2024Мир

США не намерены поздравлять Путина с победой на выборах

Госдеп: Путин останется президентом, но звонков с поздравлениями от США не будет
Ведант Патель

Ведант Патель. Фото: U.S. Department of State / Wikimedia

США не будут поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает ТАСС.

По словам замруководителя пресс-службы Госдепа, правительство США понимает, что Путин останется президентом России. «Я думаю, можно с уверенностью сказать, что звонков с поздравлениями из Соединенных Штатов не будет», — добавил он.

Пател отметил, что в Вашингтоне президентские выборы в России не считают ни свободными, ни справедливыми.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова прислушиваться к оценкам США прошедших президентских выборов. Он уточнил, что позиция Вашингтона по данной ситуации весьма ожидаема и предсказуема.

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      Виктория Кондратьева
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