США не намерены поздравлять Путина с победой на выборах

Госдеп: Путин останется президентом, но звонков с поздравлениями от США не будет

США не будут поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает ТАСС.

По словам замруководителя пресс-службы Госдепа, правительство США понимает, что Путин останется президентом России. «Я думаю, можно с уверенностью сказать, что звонков с поздравлениями из Соединенных Штатов не будет», — добавил он.

Пател отметил, что в Вашингтоне президентские выборы в России не считают ни свободными, ни справедливыми.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова прислушиваться к оценкам США прошедших президентских выборов. Он уточнил, что позиция Вашингтона по данной ситуации весьма ожидаема и предсказуема.