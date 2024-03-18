Песков назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

Песков: Россия не готова прислушиваться к оценкам США прошедших выборов

Россия не готова прислушиваться к оценкам США прошедших президентских выборов. Предсказуемыми оценки Вашингтона назвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы категорически не согласны с такой оценкой. Выступая вчера поздно вечером перед журналистами президент России сказал, что подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы», — отметил официальный представитель Кремля, комментируя слова представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома о том, что выборы не являются «ни свободными, ни справедливыми».

По его словам, США является страной, которая де-факто воюет с Россией, поэтому иных оценок ожидать от американской стороны не стоило.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100 процентов протоколов. Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31 процента голосов, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,85 процента, а глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,2 процента.