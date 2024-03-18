В Турции заявили о значении победы Путина на выборах

Политик Перинчек: переизбрание Путина — это победа борцов с империализмом США

Переизбрание Владимира Путина на президентских выборах в России является победой для всех борцов с американским империализмом. Об этом заявил председатель турецкой партии «VATAN» («Родина») Догу Перинчек в беседе с РИА Новости.

«Это успех, в том числе турецкого народа, да и всего человечества в целом. Потому что уважаемый господин Путин и российский народ борются на передовой с американским империализмом и атлантической системой, и эта борьба определит будущее человечества», — заявил Перинчек.

Турецкий политик также поздравил «российский народ, российское государство и лично Владимира Путина» с переизбранием, назвав победу российского лидера «поводом для радости и источником веры» для всех, кто выступает против гегемонии США.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также высоко оценил внешнюю политику Путина, заявив, что она стала залогом его успеха на президентских выборах.