Политик Филиппо: Путин поставил Россию в центр мировой дипломатии

Президент России Владимир Путин смог укрепить роль РФ на мировой арене и сделать страну центральным игроком в мировой дипломатии. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью РИА Новости.

«Путину удалось убедить русских своей способностью за 20 лет восстановить Россию и государственную власть, а также показать, что он не изолирован в мире, несмотря на тяжелые западные санкции, действующие с 2022 года. Он вновь поставил Россию в центр мировой дипломатии», — отметил политик.

По его словам, результаты президентских выборов в России продемонстрировали, что россияне «видят и ценят» успехи Путина на мировой арене.

Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что республика не признает результаты российских выборов, и выразило сожаление из-за отсутствия на них наблюдателей из ОБСЕ.