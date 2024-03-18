МИД Франции прокомментировал результаты выборов президента в России

МИД Франции: мы приняли к сведению итоги президентских выборов в России

Франция приняла к сведению результаты выборов президента в России. Об этом заявило Министерство иностранных дел Франции, сообщает РИА Новости.

«Франция приняла к сведению ожидаемые результаты президентских выборов, согласно которым Владимир Путин был переизбран на пост президента Российской Федерации на пятый срок», — прокомментировали в ведомстве.

МИД Франции также сообщил о предполагаемых нарушениях на президентских выборах, добавив, что Париж «никогда не признает» их итоги.

Ведомство также выразило сожаление из-за того, что в качестве наблюдателя на российских выборах не присутствовала миссия ОБСЕ.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал, что 27 стран Евросоюза позже выступят с заявлением по выборам президента в России.