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12:32, 18 марта 2024Мир

Боррель анонсировал заявление ЕС по выборам президента в России

Боррель: 27 стран ЕС позже выступят с заявлением по выборам президента в России
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что 27 стран-членов Евросоюза позже выступят с заявлением по выборам президента в России. Об этом передает агентство Reuters.

Ранее Боррель предложил направить прибыль от замороженных российских активов на закупки оружия для Украины или укрепление ее оборонной промышленности.

Европейский политик также заметил в конфликте на Украине наличие характерных черт «Звездных войн». По словам Борреля, ими являются использование искусственного интеллекта, беспилотных летательных аппаратов и телекоммуникационных систем.

ЖЗЛ
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