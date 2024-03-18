Боррель анонсировал заявление ЕС по выборам президента в России

Боррель: 27 стран ЕС позже выступят с заявлением по выборам президента в России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что 27 стран-членов Евросоюза позже выступят с заявлением по выборам президента в России. Об этом передает агентство Reuters.

Ранее Боррель предложил направить прибыль от замороженных российских активов на закупки оружия для Украины или укрепление ее оборонной промышленности.

Европейский политик также заметил в конфликте на Украине наличие характерных черт «Звездных войн». По словам Борреля, ими являются использование искусственного интеллекта, беспилотных летательных аппаратов и телекоммуникационных систем.