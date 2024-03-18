Боррель выразил недовольство выборами в России

Боррель: выборы в России прошли в ограниченной политической обстановке

Выборы президента России прошли якобы в «ограниченной политической обстановке». Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Выборы проходили в обстановке сужающегося политического пространства. Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации», — рассказал дипломат.