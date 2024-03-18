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10:22, 18 марта 2024Мир

Британского военного отправили домой из Афганистана за бутылку шампанского

Военного с орденом Британской империи отправили из Афганистана из-за шампанского

Фото: PxHere

Высокопоставленного британского военного и обладателя ордена Британской империи генерал-майора Чарли Герберта отправили домой из Афганистана из-за выпитой с коллегами бутылки шампанского. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2017 году он был назначен на должность заместителя советника министерства внутренних дел в правительственном департаменте, отвечающем за обеспечение правопорядка, гражданский порядок и борьбу с преступностью. Герберт обучал и наставлял высокопоставленных афганских чиновников и помогал улучшить связь между другими правительственными ведомствами.

Его отправили домой на три месяца раньше завершения контракта после поданной на него жалобы. Утверждалось, что он использовал ненормативную лексику и неподобающе вел себя на рабочем месте, устраивая вечеринки в британском посольстве и открыто распивая алкоголь с афганскими коллегами.

По его словам, после расследования, проведенного британской армией, обвинения против него были признаны бездоказательными, за исключением одного: он выпил бутылку шампанского с некоторыми коллегами по работе в нарушение правил об употреблении алкоголя.

Ранее ежегодное выступление президента США Джо Байдена «О положении страны» было прервано отцом воевавшего в Афганистане морпеха. Военный не смог покинуть Афганистан, не выжив во время эвакуации американского контингента. Попытавшись сорвать выступление Байдена, отец военного прокричал «Ворота Эбби», подразумевая место в Кабуле, где произошло трагическое событие.

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      Семен Александров
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