Букингемский дворец опроверг слухи о смерти Карла III

В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля Великобритании Карла III

Король Великобритании Карл III продолжает исполнять королевские обязанности и заниматься частными делами. Об этом ТАСС сообщил официальный источник в Букингемском дворце.

«Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — сообщили корреспонденту агентства в Букингемском дворце.

Комментарий был дан, чтобы опровергнуть слухи о смерти Карла III в связи с онкологическим заболеванием, распространившиеся в русскоязычном сегменте интернета. Российские СМИ, сообщившие об этом, приводили в качестве подтверждения соответствующий документ якобы из Букингемского дворца. Позднее выяснилось, что он был фейком.

В феврале стало известно, что у короля Великобритании обнаружили рак. Диагноз был поставлен после процедур, которые проводили Карлу из-за увеличения простаты.