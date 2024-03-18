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15:59, 18 марта 2024Из жизни

Букингемский дворец опроверг слухи о смерти Карла III

В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля Великобритании Карла III

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Король Великобритании Карл III продолжает исполнять королевские обязанности и заниматься частными делами. Об этом ТАСС сообщил официальный источник в Букингемском дворце.

«Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — сообщили корреспонденту агентства в Букингемском дворце.

Комментарий был дан, чтобы опровергнуть слухи о смерти Карла III в связи с онкологическим заболеванием, распространившиеся в русскоязычном сегменте интернета. Российские СМИ, сообщившие об этом, приводили в качестве подтверждения соответствующий документ якобы из Букингемского дворца. Позднее выяснилось, что он был фейком.

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В феврале стало известно, что у короля Великобритании обнаружили рак. Диагноз был поставлен после процедур, которые проводили Карлу из-за увеличения простаты.

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