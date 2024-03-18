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18:14, 18 марта 2024Интернет и СМИ

Бывший сотрудник Павла Дурова раскрыл изнанку работы с ним

Бывший пресс-секретарь Дурова Лобушкин заявил, что он мог уволить за лишний вес

Фото: Steve Jennings / Getty Images for TechCrunch

Бывший пресс-секретарь основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова Георгий Лобушкин раскрыл изнанку работы с ним. В выпуске подкаста «Не выходя из комнаты», доступном на YouTube-канале Mash Room, он заявил, что препятствием для работы у Дурова мог стать лишний вес.

Лобушкин объяснил, что основатель «ВКонтакте» придерживался принципа «в здоровом теле — здоровый дух». По его словам, этот принцип Дуров применял и к своим сотрудникам.

«Он внимательно относится к внешнему виду, физической форме своей команды. Может легко уволить человека, если он стал жирным, например», — рассказал Лобушкин.

Ранее известная российская модель Алена Шишкова раскрыла, какие отношения связывали ее с Дуровым. Она заявила, что они с предпринимателем не были парой. По словам Шишковой, они с Дуровым общались и путешествовали вместе.

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      Мария Большакова
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