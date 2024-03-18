Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:49, 18 марта 2024Россия

Число погибших при обстреле Белгородской области выросло

Губернатор Гладков сообщил еще о двух погибших при обстреле села Никольское

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число погибших при попадании снаряда в частный дом в селе Никольское в Белгородской области выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин», — написал он.

Материалы по теме:
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют? Что делать при атаке беспилотников
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют?Что делать при атаке беспилотников
3 августа 2023
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

По словам главы области, погибла почти вся семья: женщина с гражданским супругом, ее мать и 17-летний сын. Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким семьи.

О гибели подростка и мужчины в селе Никольском при атаке Вооруженных сил Украины стало известно ранее 18 марта. Помимо того, спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Германии перестанет указывать должность Путина в документах. Шольц решил не поздравлять его с победой на выборах

      Ганчев назвал возможную территорию санитарной зоны на Украине

      В ЕС согласовали санкции против «ответственных» в ситуации с Навальным

      Суд взыскал с Джигурды и Анисиной 500 тысяч рублей

      Путин призвал быть аккуратнее с ипотекой

      Туристам назвали регионы России для отдыха от гаджетов

      Над Воронежской областью уничтожили беспилотник

      Поклонская объяснила свое появление в эфире впервые за полтора года

      Популярная российская юмористка раскрыла свой страх

      В Госдуме высказались об отказе ФРГ называть Путина президентом в документах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше