Число погибших при обстреле Белгородской области выросло

Губернатор Гладков сообщил еще о двух погибших при обстреле села Никольское

Число погибших при попадании снаряда в частный дом в селе Никольское в Белгородской области выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин», — написал он.

По словам главы области, погибла почти вся семья: женщина с гражданским супругом, ее мать и 17-летний сын. Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким семьи.

О гибели подростка и мужчины в селе Никольском при атаке Вооруженных сил Украины стало известно ранее 18 марта. Помимо того, спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.