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13:46, 18 марта 2024Россия

Стало известно о погибших после отражения системой ПВО атаки ВСУ под Белгородом

Гладков сообщил о гибели двух человек от прямого попадания снаряда в Никольском

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

После отражения системой противовоздушной обороны (ПВО) атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Никольское Белгородского района погибли два человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Как стало известно, в результате прямого попадания в жилой дом погибли 17-летний подросток и мужчина. Россияне скончались от травм до приезда скорой помощи. «Наши спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей», — написал Гладков. Сейчас врачи борются за жизнь ребенка. При этом под завалами могут находиться еще две женщины.

Трое других пострадавших от госпитализации отказались. Среди них мужчина, который отравился угарным газом, когда помогал спасателям достать из-под обломков дома девочку. Второй пострадавший получил легкие осколочные ранения и ушибленные раны нижней конечности, третий — баротравму.

Помимо разрушенного прямым попаданием дома, еще в четырех домовладениях повреждены фасады, заборы и кровля, а также выбиты окна. На местах работают оперативные службы, заключил губернатор.

Ранее Гладков также сообщил о двух пострадавших после отражения утренней атаки ВСУ мужчинах. У одного из них диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Второй пострадавший получил непроникающее ранение брюшной стенки. От госпитализации он отказался.

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