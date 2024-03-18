Стало известно о пострадавших после срабатывания системы ПВО над Белгородом

Гладков заявил о двух пострадавших после срабатывания системы ПВО над Белгородом

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Предварительно, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Как стало известно с его слов, у одного мужчины диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Россиянина доставили в отделение микрохирургии областной клинической больницы. Еще один местный житель самостоятельно обратился к врачам с непроникающим ранением брюшной стенки. От госпитализации он отказался.

По словам Гладкова, после отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде выявили повреждения в 11 частных домах, трех квартирах трех многоквартирных домов, семи хозяйственных субъектах, трех хозяйственных постройках, одном гараже и на территориях двух предприятий. Также повреждены 37 машин и пассажирский автобус.

Помимо этого, повреждения зафиксировали на одном из объектов теплоносителя города. Гладков заверил, что министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев уже находится на месте и контролирует работы по восстановлению теплоснабжения.

В Белгородском районе повреждены пять частных домов и одна хозяйственная постройка в поселке Октябрьский. Кроме того, в поселке Разумное осколками посечены кровли четырех частных домов, а также повреждены семь автомобилей.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе второй раз за день объявили ракетную опасность. До этого сигнал прозвучал в районе 08:30 утра по московскому времени, после чего Минобороны России отчиталось, что средства ПВО сбили над регионом десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Мэрия Белгорода сообщала об одном пострадавшем.