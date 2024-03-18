Два человека пострадали после срабатывания системы ПВО в Белгороде

Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших после срабатывания системы ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, есть двое пострадавших, сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У пострадавшей женщины диагностировали осколочное ранение грудной клетки, ее доставили в областную клиническую больницу. Другой мужчина получил осколочные ранение верхней конечности, его на данный момент доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.

После атаки на Белгород, по словам Гладкова, выявили повреждения в шести квартирах, трех хозсубъектах и шести автомобилях. Также на одном из предприятий повреждена теплица.

Ранее в этот же день при обстреле Белгорода пострадали еще два человека. У одного мужчины диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Еще один местный житель самостоятельно обратился к врачам с непроникающим ранением брюшной стенки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.