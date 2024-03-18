ЕС принял решение о расширении военной помощи Украине

Сийярто: ЕС расширил Фонд мира на пять миллиардов евро на военную помощь Украине

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) расширили Европейский фонд мира на пять миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

Как рассказал Сийярто, совет глав МИД стран ЕС 18 марта принял окончательное решение о расширении Европейского фонда мира на пять миллиардов евро. Он также добавил, что Венгрия воздержалась при принятии решения.

«Это фонд, из которого в принципе можно оплачивать странам — членам ЕС их поставки оружия на Украину», — отметил глава МИД Венгрии. Он также добавил, что Венгрия не стала блокировать решение при условии, что страна самостоятельно определит назначение своей доли в фонде в 50 миллионов евро.

15 марта РИА Новости сообщило со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, что ЕС в ближайшие дни выделит транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро. Собеседник отметил, что на разблокировку транша повлиял отказ Венгрии блокировать расширение Европейского фонда мира.