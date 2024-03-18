Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:48, 18 марта 2024Мир

ЕС принял решение о расширении военной помощи Украине

Сийярто: ЕС расширил Фонд мира на пять миллиардов евро на военную помощь Украине

Фото: Alex Babenko / Reuters

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) расширили Европейский фонд мира на пять миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

Как рассказал Сийярто, совет глав МИД стран ЕС 18 марта принял окончательное решение о расширении Европейского фонда мира на пять миллиардов евро. Он также добавил, что Венгрия воздержалась при принятии решения.

«Это фонд, из которого в принципе можно оплачивать странам — членам ЕС их поставки оружия на Украину», — отметил глава МИД Венгрии. Он также добавил, что Венгрия не стала блокировать решение при условии, что страна самостоятельно определит назначение своей доли в фонде в 50 миллионов евро.

15 марта РИА Новости сообщило со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, что ЕС в ближайшие дни выделит транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро. Собеседник отметил, что на разблокировку транша повлиял отказ Венгрии блокировать расширение Европейского фонда мира.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      В Минобороны рассказали об использовании FPV-дронов в зоне СВО

      Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

      Меган Маркл заметили в образе за два миллиона рублей

      Песков назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      В России отреагировали на строительство большой базы НАТО в Европе

      В Молдавии пригрозили ответом России из-за проведения выборов в Приднестровье

      В ВСУ рассказали о потерях на купянском направлении

      Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше