В Финляндии указали на высший уровень организации выборов президента в России

Финский журналист Хейсканен: выборы в РФ организованы на очень высоком уровне

Организация выборов президента России была на высшем уровне. На это указал в разговоре с РИА Новости финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен.

Он отметил, что выборы были честными и прозрачными. Собеседник агентства уточнил, что наблюдал процесс голосования в Санкт-Петербурге и Москве. «Поэтому, кто говорит, что это какой-то фейк — это только русофобская, как говорится, отрыжка», — считает он.

Хейсканен добавил, что наблюдателями в России были иностранные гости, которые приехали на фестиваль молодежи в Сочи. Они также отметили высокий уровень проведения выборов, отметил он.

15-17 марта в России состоялись выборы главы государства. Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента. По итогам обработки 93,06 процентов протоколов он набрал 87,26 процентов голосов.