Генсек НАТО призвал Грузию сделать больше для сдерживания России
Генсек НАТО Столтенберг призвал Грузию сделать больше для сдерживания РоссииСюжетРоссия и НАТО:
Грузия должна сделать больше для сдерживания России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.
Столтенберг выступил на пресс-конференции в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Он приветствовал размещение украинских беженцев в стране.
«Но надо сделать больше, чтобы остановить Россию», — заявил генсек НАТО. Он также оценил объемы переданной Грузией Украине гуманитарной помощи.
Ранее пресс-служба НАТО сообщила о визите Столтенберга в Грузию, Армению и Азербайджан в период с 17 по 19 марта. 17 марта прошла встреча Столтенберга и президента Азербайджана Ильхама Алиева, на 19 марта запланирован визит генсека НАТО в Армению.