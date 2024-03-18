Генсек НАТО призвал Грузию сделать больше для сдерживания России

Генсек НАТО Столтенберг призвал Грузию сделать больше для сдерживания России

Грузия должна сделать больше для сдерживания России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

Столтенберг выступил на пресс-конференции в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Он приветствовал размещение украинских беженцев в стране.

«Но надо сделать больше, чтобы остановить Россию», — заявил генсек НАТО. Он также оценил объемы переданной Грузией Украине гуманитарной помощи.

Ранее пресс-служба НАТО сообщила о визите Столтенберга в Грузию, Армению и Азербайджан в период с 17 по 19 марта. 17 марта прошла встреча Столтенберга и президента Азербайджана Ильхама Алиева, на 19 марта запланирован визит генсека НАТО в Армению.