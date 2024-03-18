Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:34, 18 марта 2024Мир

Генсек НАТО призвал Грузию сделать больше для сдерживания России

Генсек НАТО Столтенберг призвал Грузию сделать больше для сдерживания России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Omar Havana / Getty Images

Грузия должна сделать больше для сдерживания России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

Столтенберг выступил на пресс-конференции в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Он приветствовал размещение украинских беженцев в стране.

«Но надо сделать больше, чтобы остановить Россию», — заявил генсек НАТО. Он также оценил объемы переданной Грузией Украине гуманитарной помощи.

Ранее пресс-служба НАТО сообщила о визите Столтенберга в Грузию, Армению и Азербайджан в период с 17 по 19 марта. 17 марта прошла встреча Столтенберга и президента Азербайджана Ильхама Алиева, на 19 марта запланирован визит генсека НАТО в Армению.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      В Минобороны рассказали об использовании FPV-дронов в зоне СВО

      Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

      Меган Маркл заметили в образе за два миллиона рублей

      Песков назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      В России отреагировали на строительство большой базы НАТО в Европе

      В Молдавии пригрозили ответом России из-за проведения выборов в Приднестровье

      В ВСУ рассказали о потерях на купянском направлении

      Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше