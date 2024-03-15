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20:56, 15 марта 2024Мир

Генсек НАТО посетит Армению, Грузию и Азербайджан

Генсек НАТО Столтенберг с 17 по 19 марта посетит Армению, Грузию и Азербайджан
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 17 по 19 марта посетит с официальным визитом Армению, Грузию и Азербайджан. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы Североатлантического альянса сообщает РИА Новости.

«В период с 17 по 19 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Армению, Азербайджан и Грузию», — указали в канцелярии.

В НАТО также отметили, что 17 марта запланирована двусторонняя встреча Столтенберга и президента Азербайджана Ильхама Алиева, затем глава альянса отправится в Грузию, а после завершит свое закавказское турне в Армении.

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Ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о возможном вступлении страны в НАТО.

До этого специальный представитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил о сближении Армении с НАТО. При этом он призвал Ереван к дальнейшему укреплению отношений.

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      Виктория Кондратьева
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