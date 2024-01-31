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12:01, 31 января 2024Бывший СССР

Представитель НАТО заявил о сближении Армении с альянсом

Представитель НАТО Коломина заявил о сближении Армении с альянсом

Фото: Janine Schmitz / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

За последние несколько лет Армения решила политически и практически активизировать сотрудничество с НАТО. О сближении Еревана с альянсом заявил специальный представитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина в интервью Armenpress.

Он отметил, что недавно встречался с премьер-министром республики Николом Пашиняном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, заместителем министра иностранных дел Вааном Костаняном и министром обороны Суреном Папикяном. При этом он призвал Ереван к дальнейшему сближению, признав, что это будет трудным решением для Армении, которое займет много времени.

«В целом это был хороший визит, очень содержательный. Мы удовлетворены сегодняшними двусторонними отношениями с Арменией. Мы также очень воодушевлены решениями, которые Армения приняла во внешней и оборонной политике, сдвигом, который они решили осуществить», — заявил Коломина.

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Кроме того, он подчеркнул, что Ереван увеличил количество своих военнослужащих в составе миротворческих сил НАТО в Косово более чем на 50 человек, что является признаком политической вовлеченности. Представитель альянса также рассказал, что сейчас ведется работа над новой индивидуальной партнерской программой, цели которой он назвал амбициозными.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Лентой.ру» назвал Армению возможным кандидатом на вступление в НАТО. По мнению эксперта, сотрудничество Еревана с альянсом обусловлено противостоянием Азербайджану и Турции.

При этом глава МИД России Сергей Лавров заявлял об угрозах сближения с НАТО для Еревана. По его словам, дальнейшее взаимодействие с альянсом приведет к утрате Арменией суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности

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      Александр Курбатов
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