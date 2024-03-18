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18:21, 18 марта 2024Мир

Генсек ООН заявил о невозможности пережить сиквел «Оппенгеймера»

Генсек ООН Гутерриш: человечество не переживет сиквел «Оппенгеймера»

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Человечество не сможет пережить сиквел «Оппенгеймера» в случае начала ядерной войны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) организации по теме ядерного разоружения и нераспространения, передает РИА Новости.

«Часы Судного дня тикают достаточно громко, чтобы все могли услышать. От ученых и групп гражданского общества, призывающих положить конец ядерному безумию (...) Человечество не сможет пережить "сиквел "Оппенгеймера"», — сказал генсек.

Гутерриш упомянул фильм «Оппенгеймер», который, по его мнению, показал всему миру «суровую реальность ядерного конца». Он подчеркнул, что многие в мире стремятся к прекращению ядерной гонки, сославшись на Папу Римского Франциска.

Ранее фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» стал безоговорочным победителем кинопремии Оскар 2023 года. В частности, он собрал семь наград при тринадцати номинациях, включая такие, как «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший актер».

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      Максим Габриелян
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