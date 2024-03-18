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15:31, 18 марта 2024Силовые структуры

Главу Орджоникидзевского района Перми проверят на дискредитацию Российской армии

Главу Орджоникидзевского района Перми Карабатова проверят на дискредитацию ВС РФ

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Главу Орджоникидзевского района Перми Евгения Карабатова проверят на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Карабатов на совещании с заместителями негативно высказывался о добровольцах, уехавших с берегов Камы в зону специальной военной операции и заключивших контракт с министерством обороны. Кроме того, он осудил офицеров Российской армии. Его коллеги все выслушали, записали на диктофон и передали правоохранителям.

Мужчину проверят сотрудники краевого управления Следственного комитета по статье о дискредитации ВС страны и по другим статьям. Например, в средствах массовой информации писали о подозрительных отчетах в декларации Карабатова.

Ранее Самарский районный суд заменил экс-руководителю самарского бюро медико-социальной экспертизы Дмитрию Драчу меру пресечения за попытку повлиять на свидетелей и отправил его в СИЗО.

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      Екатерина Кашурникова
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