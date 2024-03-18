Главу Орджоникидзевского района Перми проверят на дискредитацию Российской армии

Главу Орджоникидзевского района Перми Карабатова проверят на дискредитацию ВС РФ

Главу Орджоникидзевского района Перми Евгения Карабатова проверят на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Карабатов на совещании с заместителями негативно высказывался о добровольцах, уехавших с берегов Камы в зону специальной военной операции и заключивших контракт с министерством обороны. Кроме того, он осудил офицеров Российской армии. Его коллеги все выслушали, записали на диктофон и передали правоохранителям.

Мужчину проверят сотрудники краевого управления Следственного комитета по статье о дискредитации ВС страны и по другим статьям. Например, в средствах массовой информации писали о подозрительных отчетах в декларации Карабатова.

Ранее Самарский районный суд заменил экс-руководителю самарского бюро медико-социальной экспертизы Дмитрию Драчу меру пресечения за попытку повлиять на свидетелей и отправил его в СИЗО.