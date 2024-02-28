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09:45, 28 февраля 2024Силовые структуры

Экс-чиновника отправили в СИЗО за давление на свидетелей

Экс-главу БСМЭ Самары отправили в СИЗО за давление на бывших подчиненных

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Самарский суд заменил экс-руководителю Самарского бюро медико-социальной экспертизы (БСМЭ) Дмитрию Драчу меру пресечения за попытку повлиять на свидетелей и отправил его в СИЗО. Об этом в среду, 28 февраля, в своем Telegram-канале сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Суд установил, что обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями чиновник давил на бывших подчиненных, заставляя дать нужные ему показания. По версии следствия, чиновник приобрел у знакомых комплекс здания для нужд БСМЭ по многократно завышенной цене, часть которых была не пригодна к использованию. Ущерб от его деятельности оценивается в 280 миллионов рублей.

22 февраля в Москве следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего главы «Госсорткомиссии» — структуры Минсельхоза — Михаила Александрова, обвиняемого во взятках.

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      Владимир Седов
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