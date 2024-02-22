Экс-чиновника Минсельхоза обвинили во взятках в 10 миллионов рублей

Бывшего чиновника Минсельхоза Александрова обвинили во взятках в 10 млн рублей

В Москве следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего главы «Госсорткомиссии» — структуры Минсельхоза — Михаила Александрова. Об этом сообщил «Коммерсант».

С 20 февраля он проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Свою вину мужчина не признает.

По версии следствия, Александров получил от сельхозпроизводителей около 10 миллионов рублей в качестве откатов. Новое дело добавило эпизодов в ведущееся с конца 2023 года в отношении него расследование. Тогда же чиновник и был арестован. Он несколько раз обжаловал меру пресечения, но Мосгорсуд оставил его в СИЗО-4 «Медведь», где в основном сидят силовики и правоохранители.

Ранее Александров был высокопоставленным сотрудником МВД и Генпрокуратуры, а потом перешел в структуру Минсельхоза.

9 февраля в Нижнем Новгороде суд приговорил экс-министра социальной политики региона Наталью Исаеву к 4,5 года за коррупцию.