Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:34, 22 февраля 2024Силовые структуры

Экс-чиновника Минсельхоза обвинили во взятках в 10 миллионов рублей

Бывшего чиновника Минсельхоза Александрова обвинили во взятках в 10 млн рублей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего главы «Госсорткомиссии» — структуры Минсельхоза — Михаила Александрова. Об этом сообщил «Коммерсант».

С 20 февраля он проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Свою вину мужчина не признает.

По версии следствия, Александров получил от сельхозпроизводителей около 10 миллионов рублей в качестве откатов. Новое дело добавило эпизодов в ведущееся с конца 2023 года в отношении него расследование. Тогда же чиновник и был арестован. Он несколько раз обжаловал меру пресечения, но Мосгорсуд оставил его в СИЗО-4 «Медведь», где в основном сидят силовики и правоохранители.

Ранее Александров был высокопоставленным сотрудником МВД и Генпрокуратуры, а потом перешел в структуру Минсельхоза.

9 февраля в Нижнем Новгороде суд приговорил экс-министра социальной политики региона Наталью Исаеву к 4,5 года за коррупцию.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал хамством слова Байдена в свой адрес

      Лавров заявил о прямом военном противостоянии США с Россией

      Назван доступный способ снизить риск рака кишечника

      Россиянка заказала таблетки для похудения из-за границы и попала под статью

      В ОКР раскритиковали условия МОК по допуску россиян к турнирам

      Ирина Шейк снялась в рекламе с голой грудью

      В российском городе на территории школы заметили раненых косуль

      Известный блогер назвал Собчак «человеком, которого волнуют только деньги»

      Рада ввела ограничения для военных в соцсетях

      Мужчина потребовал от лотереи 31 миллиард рублей за ошибку на сайте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше