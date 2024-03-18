Глобальная проблема заставила популярные у туристов деревья цвести раньше срока

Time: сакура стала цвести раньше обычного из-за изменения климата

В Японии и США сакура зацвела раньше обычного из-за изменения климата. О том, что глобальная проблема заставила популярные у туристов деревья цвести до наступления типичного для них срока, сообщает журнал Time.

По словам климатолога Дайсуке Сасано, начиная с 1953 года средняя дата начала цветения сакуры в Японии наступает на день-два раньше за десятилетие: если в период с 1961 по 1990 годы это, как правило, приходилось на 29 марта, то с 1991 по 2020 годы сроки сдвинулись на 24 марта. В 2023-м сакура и вовсе зацвела по всей территории страны 14 марта, хотя сначала это обычно происходит в южной части страны, а уже после на севере. Синоптики из Японской метеорологической ассоциации предполагают, что сакура в 2024 году зацветет 21 марта.

Что касается США, то вишневые деревья в Вашингтоне, подаренные Японией в начале XX века, также начали достигать пика цветения, когда 70 процентов деревьев находятся в полном цвету, гораздо раньше: согласно правительственным данным, примерно на семь дней по сравнению с 1921 годом. По прогнозам экспертов, в этом году пик цветения придется на период между 23 и 26 марта вместо 4 апреля, которое считалось средней датой достижения этого показателя.

Вишневые деревья стали цвести раньше из-за повышения температуры на Земле, вызванного климатическими изменениями — в связи с этим весна для них стала наступать на несколько дней раньше. Директор Национальной фенологической сети США Тереза Кримминс отметила, что сакуре требуется «достаточное охлаждение» в зимний период, чтобы они проснулись с приходом весеннего тепла — его отсутствие грозит задержкой цветения, а также снижением количества цветков и плодов.

Климатолог Дайсуке Сасано добавил, что рост температуры на планете и более раннее цветение вишневых деревьев сократит период их цветения, что негативно скажется на экономике городов, которые привлекают туристов со всего мира как раз благодаря этим растениям. Так, Национальный фестиваль цветения сакуры в Вашингтоне ежегодно посещают около 1,5 миллиона человек со всего мира, что приносит доход более чем в 100 миллионов долларов. В Японии экономический эффект от цветения вишневых деревьев по итогам 2023 года оценили в 616 миллиардов иен.

Ранее стало известно, что австралийцев оставят без кредитов и страховок из-за изменения климата.