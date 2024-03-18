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19:19, 18 марта 2024Россия

Губернатор Воронежской области рассказал подробности об атаке БПЛА

Воронежский губернатор Гусев: при атаке беспилотника пострадавших нет

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

При атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Воронежскую область пострадавших нет. Такие подробности рассказал губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и системами РЭБ на территории Воронежской области перехвачен и уничтожен украинский БПЛА самолетного типа», — написал он.

По его словам, на данный момент уточняются последствия на земле. Также он подчеркнул, что режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.

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Ранее на территории учебно-спортивной базы «Факел» в Воронеже нашли части беспилотника с двигателем. «В дальнейшем они были изъяты оперативными службами для исследования. Пострадавших или разрушений на объекте не было», — отметили власти.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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