На территории российской учебно-спортивной базы нашли части беспилотника

В Воронеже на территории учебно-спортивной базы «Факел» нашли части беспилотника

Части беспилотника с двигателем нашли на территории учебно-спортивной базы «Факел» в Воронеже. Об этом сообщило правительство Воронежской области, передает ТАСС.

«В дальнейшем они [части беспилотника] были изъяты оперативными службами для исследования. Пострадавших или разрушений на объекте не было. Наличие взрывчатых веществ на месте не устанавливалось», — сообщили власти.

Они уточнили, что обломки беспилотника были найдены в пятницу, 15 марта. Спортивный объект, где нашли обломки дрона, не является базой воронежского футбольного клуба «Факел».

Президент России Владимир Путин ранее не исключал, что российские военные могут создать на действующей территории Украины «санитарную зону», которая станет непреодолима для средств поражения, прежде всего западного производства. Это позволит прекратить обстрелы и атаки на регионы страны, подчеркивал он.