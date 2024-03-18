Хирурги провели конкурс по обрезанию в прямом эфире

SCMP: в Китае 100 хирургов провели конкурс по обрезанию в прямом эфире

Более 100 хирургов из Китая приняли участие в конкурсе по обрезанию. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Соревнование провели в прямом эфире в декабре 2023 года, оно длилось три часа. В рамках конкурса участники должны были предоставить шестиминутные видео, на которых они проводили операции по удалению крайней плоти полового члена. Жюри оценивало технику проведения процедуры и объяснения хирургов, а также используемые ими инновации. Так, некоторые участники продемонстрировали новшества во время операций: самодельные устройства для защиты полового органа после процедуры и тщательное нанесение мазей для заживления ран.

В соревновании победил уролог Цзян Цици. Он объяснил ценность обрезания с помощью юмористических иллюстраций и получил похвалу за гуманность, которую, как заявило жюри, редко проявляют китайские врачи. По словам организаторов и участников конкурса, их цель — повысить осведомленность жителей Китая о мужском здоровье. Как отметил Цици, многие китайцы считают процедуру «постыдной модификацией тела» и не осознают, что крайняя плоть может подлежать удалению по медицинским показаниям.

Ранее сообщалось, что жителю Аргентины, который мечтал завести ребенка, случайно сделали вазэктомию вместо удаления желчного пузыря. Мужчина был в ярости, когда осознал, что произошло.

