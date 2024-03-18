Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:59, 18 марта 2024Из жизни

Хирурги провели конкурс по обрезанию в прямом эфире

SCMP: в Китае 100 хирургов провели конкурс по обрезанию в прямом эфире

Фото: JC Gellidon / Unsplash

Более 100 хирургов из Китая приняли участие в конкурсе по обрезанию. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Соревнование провели в прямом эфире в декабре 2023 года, оно длилось три часа. В рамках конкурса участники должны были предоставить шестиминутные видео, на которых они проводили операции по удалению крайней плоти полового члена. Жюри оценивало технику проведения процедуры и объяснения хирургов, а также используемые ими инновации. Так, некоторые участники продемонстрировали новшества во время операций: самодельные устройства для защиты полового органа после процедуры и тщательное нанесение мазей для заживления ран.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Тяжелая рукаХирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
12 октября 2018

В соревновании победил уролог Цзян Цици. Он объяснил ценность обрезания с помощью юмористических иллюстраций и получил похвалу за гуманность, которую, как заявило жюри, редко проявляют китайские врачи. По словам организаторов и участников конкурса, их цель — повысить осведомленность жителей Китая о мужском здоровье. Как отметил Цици, многие китайцы считают процедуру «постыдной модификацией тела» и не осознают, что крайняя плоть может подлежать удалению по медицинским показаниям.

Ранее сообщалось, что жителю Аргентины, который мечтал завести ребенка, случайно сделали вазэктомию вместо удаления желчного пузыря. Мужчина был в ярости, когда осознал, что произошло.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту

      Актер Игорь Верник назвал свой любимый город

      Мужчин предупредили о признаках начинающихся проблем с потенцией

      Стало известно о возможном бойкоте КНР будущих переговоров по Украине без России

      Россияне стали пить больше коньяка

      Хирурги провели конкурс по обрезанию в прямом эфире

      Созданная ИИ еда оказалась привлекательнее настоящей

      Крымский мост закрыли для автотранспорта

      На Украине пожаловались на неуловимые российские дроны

      Путин спел гимн России на концерте в честь воссоединения с Крымом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше