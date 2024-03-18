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17:31, 18 марта 2024Экономика

Индия решила войти в пятерку мировых производителей чипов

Индия захотела войти в пятерку крупнейших производителей чипов через 5 лет

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

Индия решила войти в пятерку крупнейших мировых производителей чипов в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил министр связи и информационных технологий республики Ашвини Вайшнав, его слова приводит CNBC.

Он отметил, что полупроводниковая отрасль является очень сложным рынком. Индия может получить его долю, так как все больше компаний стремятся снизить зависимость своих цепочек поставок от Китая, подчеркнул министр. Вайшнав добавил, что республика хочет стать надежным партнером для любого производителя электроники.

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Министр также подчеркнул, что основным преимуществом страны станет наличие в Индии достаточного числа специалистов для отрасли, которая, по его прогнозам, увеличится до триллиона долларов в следующие семь лет. «Для такого роста потребуется дополнительно около миллиона инженеров. Где есть кадровый резерв? Где есть экосистема, способная справиться со сложностями такого масштаба? Все это есть в Индии», — сказал он.

По данным аналитической компании TrendForce, по состоянию на декабрь 2023 года лидером среди производителей полупроводников в мире оставется Тайвань с долей около 46 процентов мировых мощностей. В пятерку также входят Китай (26 процентов), Южная Корея (12 процентов), США (6 процентов) и Япония (2 процента).

Ранее агентство India Ratings and Research (Ind-Ra) спрогнозировало, что объем ВВП Индии может достигнуть отметки в 15 триллионов долларов в 2043-2047 финансовых годах. При этом уже в 2033-2036 годах республика может стать страной с доходом на душу населения выше среднего. Для перехода в эту категорию показатель ВВП на душу населения должен находиться в диапазоне от 4466 до 13 845 долларов.

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