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09:57, 12 марта 2024Экономика

Раскрыты экономические перспективы Индии

Ind-Ra: ВВП Индии достигнет 15 триллионов долларов в 2043-2047 годах

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Объем ВВП Индии может достигнуть отметки в 15 триллионов долларов в 2043-2047 финансовых годах. В свою очередь, в 2033-2036 годах Индия может стать страной с доходом на душу населения выше среднего, сообщается в отчете аналитиков рейтингового агентства India Ratings and Research (Ind-Ra).

В докладе отмечается, что ВВП Индии может достигнуть отметки в 3,6 триллиона долларов в 2024 финансовом году (длится с 1 апреля по 31 марта). Окончательные данные будет зависеть от рядка факторов, включая темпы роста реального ВВП, инфляции и обменного курса индийской валюты (рупии) к американской, считают в рейтинговом агентстве.

До 2006 года Всемирный банк классифицировал Индию как страну с низким уровнем дохода. Ее переход в список государств с доходом на душу населения ниже среднего произошел в 2007-м. В 2022 году ВВП Индии на душу населения составлял 2390 долларов.

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Для перехода в следующую категорию (страны с доходом выше среднего) показатель должен находиться в диапазоне от 4466 до 13 845 долларов. Старший директор и главный экономист рейтингового агентства Сунил Кумар Синха считает, что Индии по силам добиться этой планки в ближайшие 12 лет.

Ранее аналитики международного рейтингового агентства Moody's повысили прогноз темпа роста индийской экономики с 6,1 до 6,8 процента по итогам 2024 года. До этого премьер-министр азиатской страны Нарендра Моди назвал Индию самой быстрорастущей экономикой среди всех стран «Большой двадцатки» (G20). Так, по итогам третьего финансового квартала (октябрь-декабрь 2023 года) ее ВВП вырос на 8,4 процента в годовом выражении, а в апреле-сентябре темпы увеличения составили 7,5 процента.

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      Анатолий Акулов
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