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17:22, 18 марта 2024Путешествия

Иностранец продавал наркотики туристам через Telegram и попался

Mirror: британец попался в Таиланде на продаже наркотиков через Telegram

Фото: Jorge Silva / Reuters

Британец продавал наркотики туристам в Таиланде и оказался под угрозой пожизненного тюремного срока. Об этом сообщило издание Mirror.

По данным источника, 48-летний Чарли Гарсия из Лондона организовал продажу запрещенных веществ через Telegram. Он попался благодаря агенту под прикрытием, который купил у иностранца наркотики на 2,4 тысячи фунтов (280 тысяч рублей). Во время обыска в квартире Гарсии нашли 408 граммов кокаина, 595 граммов галлюциногенных грибов, больше сотни таблеток диазепама и алпразолама, а также ЛСД, экстези и МДМА.

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Гарсия заявил, что приобрел наркотики у другого туриста за 17,5 тысячи фунтов (2 миллиона рублей). Он также утверждал, что это была его первая продажа, однако полиция выяснила, что ранее иностранец торговал наркотиками в Бангкоке.

Гарсия отказался сотрудничать со следствием, расследование продолжается. Полицейские планируют изучить схемы торговли наркотиками через Telegram в надежде выявить сеть распространителей. Уточняется, что за преступление Гарсии в Таиланде предусмотрено тюремное заключение вплоть до пожизненного или лишение жизни.

Ранее на Пхукете нашли россиянина в луже крови на ферме по выращиванию каннабиса. Мужчина не подавал признаков жизни.

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      Мария Борисова
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