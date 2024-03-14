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10:38, 14 марта 2024Путешествия

Россиянина обнаружили бездыханным на ферме по выращиванию каннабиса на Пхукете

The Thaiger: россиянина обнаружили бездыханным в луже крови на Пхукете

Фото: Pol Cartie / Reuters

Полиция обнаружила россиянина бездыханным в луже крови на ферме по выращиванию каннабиса на популярном тайском курорте Пхукет. Подробностями истории поделилось местное издание The Thaiger.

Уточняется, что в среду, 13 марта, местный житель по имени Бурин подал в полицейский участок района Чалонг заявление о пропавшем россиянине, 42-летнем Артуре Мхитаряне. Он пояснил, что Мхитарян был клиентом его пункта проката автомобилей, и рассказал, что подруга россиянина попросила его отследить GPS автомобиля, поскольку 11 марта она потеряла связь с молодым человеком.

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По словам Бурина, он обнаружил арендованную машину возле дома в районе Чалонг и сразу же обследовал место. Не застав никого внутри и заподозрив неладное, таец незамедлительно уведомил о ситуации стражей правопорядка.

Как пишет источник, полицейские попали в дом и увидели, что он был превращен в ферму по выращиванию каннабиса. Позже правоохранители обнаружили окровавленного россиянина без признаков жизни с несколькими ранами на шее и теле.

Полиции удалось выяснить, что жилье арендовала тайка, которая жила вместе со своим другом — гражданином Таджикистана. Именно его подозревают в совершении преступления. Мужчина покинул Таиланд 12 марта, а девушку в ближайшее время должны вызвать на допрос.

Ранее на пляже в тайской провинции Чонбури нашли россиянку без признаков жизни. Оба ее колена были окровавлены, также кровь шла из носа.

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      Марина Черняк
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