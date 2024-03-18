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09:45, 18 марта 2024Ценности

Ирина Шейк снялась в одних трусах для модного бренда

Фото: @seanandseng

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде для модного итальянского бренда Miu Miu. Соответствующая публикация появилась у датского стилиста Рас Бартрам (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 38-летняя манекенщица позировала, лежа на кожаном диване черного цвета. При этом она предстала перед камерой в одних трусах, оформленных золотистыми пайетками.

Поклонники знаменитости оценили данную фотосессию в комментариях под постом. «Лучшая», «Королева», «Какая красивая», «Великолепно», «Очень горячо», — писали они.

Ранее Ирина Шейк также приняла участие в откровенной съемке для рекламы канадского бренда Aritzia. Тогда модель позировала в свободных спортивных штанах упомянутой марки, прикрыв руками обнаженную грудь.

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      Карина Черных
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