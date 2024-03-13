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20:15, 13 марта 2024Ценности

Ирина Шейк снялась топлес для рекламы

Фото: Aritzia LP

Российская супермодель Ирина Шейк снялась топлес для рекламы канадского бренда Aritzia. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

38-летняя манекенщица предстала перед фотографом в студии, примерив свободные спортивные штаны упомянутой марки и вытянув шнурки на поясе. При этом она отказалась от бюстгальтера, прикрыв руками обнаженную грудь.

Стилисты собрали волосы звезды в тугой пучок, а визажисты, в свою очередь, нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Знаменитость рекламировала линейку одежды Sweatfleece, в которую вошли спортивные костюмы, изготовленные из флиса.

Ранее в марте Ирина Шейк снялась в мини-шортах для обложки Vogue. Она стояла на табурете и позировала на фоне металлической трубы.

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      Екатерина Ештокина
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