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22:31, 18 марта 2024Мир

Израиль направит в США делегацию по операции в Рафахе

В Белом доме заявили об отправке в США делегации по операции в Рафахе

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение американского лидера Джо Байдена направить делегацию в Соединенные Штаты для обсуждения планов военных действий в Рафахе. Об этом проинформировал советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Он уточнил, что Байден попросил Нетаньяху направить в Вашингтон межведомственную группу для обсуждения ситуации в Рафахе, а также для планирования альтернативного подхода без крупной наземной операции.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщило, что США непублично признали, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары по зданиям, которые не были официально признаны военными целями.

Ранее ЦАХАЛ начала очередную общевойсковую операцию по зачистке территории близ больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. 15 марта Биньямин Нетаньяху одобрил план военной операции в городе Рафахе.

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      Марина Совина
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