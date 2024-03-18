Kyodo: КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря 18 марта. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны и береговую охрану Японию.

Ракеты были запущены с интервалом в примерно 30 минут. Министерство обороны Японии уточнило, что они упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В Сеуле отметили, что обмениваются информацией о пусках северокорейских ракет с властями США и Японии. Отмечается, что пуски Северной Кореи произошли на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул, где он должен встретиться с министром иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Елем, а также принять участие в международной конференции.

По данным ТАСС, ракеты пролетели по 350 километров. Максимальная высота полета составила 50 километров.

Это второй запуск баллистических ракет с начала текущего года. Кроме того, в этом году Северная Корея провела пять раундов испытаний крылатых ракет у восточного побережья.