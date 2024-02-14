Северная Корея пятый раз за месяц провела запуск крылатых ракет

Bloomberg: КНДР в пятый раз выпустила крылатые ракеты у восточного побережья

КНДР пятый раз за месяц провела запуск крылатых ракет у восточного побережья. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, военные обнаружили несколько неизвестных крылатых ракет возле вод к северо-востоку от северокорейского прибрежного города Вонсан, это произошло около 9 часов утра по местному времени.

Отмечается, что Сеул работает с США над анализом запуска. «Наши военные тесно сотрудничают с США, одновременно усиливая наблюдение и бдительность, и внимательно следят за дополнительными признаками и действиями со стороны Северной Кореи», — говорится в сообщении.

С середины января Пхеньян провел еще четыре подобных запуска крылатых ракет, включая новую модель, предназначенную для оснащения подводной лодки. Как пишет агентство, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, вероятно, использует ракетные испытания для демонстрации своей силы и готовности при необходимости нанести удар по странам региона.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что имеет законное право уничтожить Южную Корею. По его словам, Пхеньян может сделать это, поскольку Сеул отверг его попытки по восстановлению сотрудничества.