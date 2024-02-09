Ким Чен Ын заявил о законности уничтожения Южной Кореи

Ким Чен Ын заявил, что имеет законное право уничтожить Южную Корею

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он имеет законное право уничтожить Южную Корею после того, как страна отвергла попытки Пхеньяна по восстановлению сотрудничества. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время празднования годовщины основания армии лидер Северной Кореи сообщил, что «марионетки» из Сеула отказались от сотрудничества и хотят «поглотить» северную часть полуострова. Исходя из этого, по мнению Кима, целесообразно называть Южную Корею «главным врагом», что дает законное основание «атаковать ее и уничтожить в любой момент».

Ранее лидер Северной Кореи сообщал о готовности оккупировать соседнее государство в случае необходимости.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель считает действия северокорейского коллеги «провокацией» и в ответ пообещал усилить сотрудничество с США.