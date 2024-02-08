В Южной Корее неожиданно ответили на ядерные испытания Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Ель: мы усилим сотрудничество с США в качестве ответа КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна не будет производить средства ядерного сдерживания в ответ на потенциальную угрозу от обладающей ядерным оружием Северной Кореи (КНДР). Об этом сообщает Bloomberg.

Южная Корея усилит сотрудничество с США в качестве альтернативного варианта сдерживания «угроз безопасности или провокаций» со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына, отметил президент.

Он также неожиданно подчеркнул, что если бы Южная Корея хотела, то уже обладала бы ядерным оружием, так как «для этого есть все необходимые технологии». Кроме того, отметил Ель, его останавливает потенциальная угроза введения со стороны других государств экономических санкций.

Ранее сообщалось, что Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия в знак протеста против совместных учений Южной Кореи, США и Японии.