Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:31, 8 февраля 2024Мир

В Южной Корее неожиданно ответили на ядерные испытания Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Ель: мы усилим сотрудничество с США в качестве ответа КНДР

Фото: KCNA / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна не будет производить средства ядерного сдерживания в ответ на потенциальную угрозу от обладающей ядерным оружием Северной Кореи (КНДР). Об этом сообщает Bloomberg.

Южная Корея усилит сотрудничество с США в качестве альтернативного варианта сдерживания «угроз безопасности или провокаций» со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына, отметил президент.

Он также неожиданно подчеркнул, что если бы Южная Корея хотела, то уже обладала бы ядерным оружием, так как «для этого есть все необходимые технологии». Кроме того, отметил Ель, его останавливает потенциальная угроза введения со стороны других государств экономических санкций.

Ранее сообщалось, что Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия в знак протеста против совместных учений Южной Кореи, США и Японии.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили установить единый возраст, до которого можно служить во время мобилизации. Кого это коснется?

      Депутат от «Слуги народа» купил два Mercedes-Benz по 10 тысяч гривен

      Россиянин заработал 22 миллиона рублей на нелегальных экскурсиях по крышам

      Наследник трона принц Уильям впервые прокомментировал диагноз Карла III

      В России заявили о сокрытии Швецией заказчиков диверсии на «Северных потоках»

      Белоруссия открыла новую погранзаставу на границе с Украиной

      В сети высмеяли сумку-сапоги Balenciaga за 272 тысячи рублей

      Массовая драка на складе Wildberries под Москвой началась из-за бороды

      В соцсетях России заметили необычное явление

      Украинская теннисистка отказалась пожимать руку победившей ее россиянке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше