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06:29, 9 февраля 2024Мир

Ким Чен Ын заявил о готовности оккупировать Южную Корею

Ким Чен Ын заявил, что КНДР оккупирует Южную Корею, если это потребуется
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

КНДР готова оккупировать территорию Южную Корею, если возникнут чрезвычайные обстоятельства, требующие обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает ЦТАК.

По его словам, Пхеньян считает «южнокорейских марионеток» главным врагом.

«А оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», — заключил Ким Чен Ын.

Ранее глава МИД КНДР Цой Сон Хи сообщил, что Северная Корея высоко оценила роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. Министр выразил надежду, что Москва и в дальнейшем будет «придерживаться независимой и самостоятельной политики и линии во всех направлениях».

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