Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:01, 18 марта 2024Культура

Кологривый ответил на слухи об участии в фильме про Жириновского

Актер Кологривый: есть артисты, которые сыграли бы Жириновского лучше меня

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Никита Кологривый ответил на слухи об участии в фильме о жизни политика Владимира Жириновского. Его слова на встрече с поклонниками в рамках фестиваля «Семейные традиции» приводит KP.RU.

«Все началось с того, что сняли мою шапку из "Слова пацана" и сравнили с шапкой Жириновского. Мол, они похожи», — объяснил актер появление в СМИ указанной информации.

Кологривый отметил, что пока не знает, сыграет ли политика. По его мнению, есть артисты, которые могли бы лучше справиться с этой ролью. «Я бы лучше сыграл Стеньку Разина», — признался актер.

Ранее режиссер фильма о Жириновском Александр Баранов опроверг информацию о том, что Кологривого утвердили на роль политика. Кинематографист отметил, что кастинг на главную роль в проекте еще не состоялся, а сам Баранов ни разу не видел актера и ничего не знает о нем.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      В Минобороны рассказали об использовании FPV-дронов в зоне СВО

      Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

      Меган Маркл заметили в образе за два миллиона рублей

      Песков назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      В России отреагировали на строительство большой базы НАТО в Европе

      В Молдавии пригрозили ответом России из-за проведения выборов в Приднестровье

      В ВСУ рассказали о потерях на купянском направлении

      Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше