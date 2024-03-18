Кологривый ответил на слухи об участии в фильме про Жириновского

Актер Кологривый: есть артисты, которые сыграли бы Жириновского лучше меня

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Никита Кологривый ответил на слухи об участии в фильме о жизни политика Владимира Жириновского. Его слова на встрече с поклонниками в рамках фестиваля «Семейные традиции» приводит KP.RU.

«Все началось с того, что сняли мою шапку из "Слова пацана" и сравнили с шапкой Жириновского. Мол, они похожи», — объяснил актер появление в СМИ указанной информации.

Кологривый отметил, что пока не знает, сыграет ли политика. По его мнению, есть артисты, которые могли бы лучше справиться с этой ролью. «Я бы лучше сыграл Стеньку Разина», — признался актер.

Ранее режиссер фильма о Жириновском Александр Баранов опроверг информацию о том, что Кологривого утвердили на роль политика. Кинематографист отметил, что кастинг на главную роль в проекте еще не состоялся, а сам Баранов ни разу не видел актера и ничего не знает о нем.