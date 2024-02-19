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15:38, 19 февраля 2024Культура

Режиссер фильма о Жириновском опроверг утверждение Кологривого на роль политика

Автор фильма о Жириновском: актер Кологривый еще не утвержден на роль политика

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер фильма, посвященного основателю партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, Александр Баранов опроверг информацию о том, что звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого утвердили на роль политика. Об этом он сообщил в беседе с НСН.

Кинематографист отметил, что кастинг на главную роль в проекте еще не состоялся, а сам Баранов ни разу не видел актера и ничего не знает о нем.

«Я видел по фотографиям, что он [Кологривый] правда похож на Жириновского, но надо общаться, надо смотреть. Если фильм превратится в пародию, это будет катастрофа», — подчеркнул режиссер фильма.

Ранее глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар рассказала о том, что актер Никита Кологривый согласился сыграть роль основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского без обсуждения гонорара.

Съемки фильма о Жириновском планируют начать летом 2024 года.

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      Анастасия Астахова
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