Командира ВС РФ смутил пожилой возраст пленных солдат ВСУ в Запорожье

Командир ВС РФ: в Запорожской области в плен попадают солдаты ВСУ старше 50 лет

В Запорожской области российские военные берут в плен пожилых украинских солдат. Об этом рассказал командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным Алтай, передает ТАСС.

По его словам, ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в данный момент поредели. Командир Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) также рассказал, что его смущает возраст украинских солдат, которые недавно попали в плен к российским военным. Он уточнил, что это мужчины в возрасте старше 45 и даже 50 лет, не имеющие боевого настроя.

«Те люди, которых они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») закидывают на передний край, исполняют роль мяса, то есть они наблюдают, смотрят, докладывают, и никакой ценности для командования ВСУ они уже не несут», — разъяснил Алтай, добавив, что сегодня противник ослабел, в то время как у ВС РФ есть все необходимое для дальнейшего продвижения.

Ранее украинский пленный рассказал подробности о принудительной мобилизации в Одессе. По словам солдата ВСУ, сотрудники местных военкоматов хватают мужчин в местах массового скопления людей, после чего отбирают у них паспорта. Он также сообщил, что на Украине могут мобилизовать и без документов.