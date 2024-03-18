Украинский пленный рассказал о принудительной мобилизации в Одессе

Пленный солдат ВСУ Фомин рассказал о принудительной мобилизации в Одессе

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Фомин рассказал о практиках принудительной мобилизации в Одессе. Мужчин хватают на улице в местах массового скопления людей и изымают паспорта, передает ТАСС слова военнопленного.

«Когда завели уже в "учебку" — было много людей разного возраста. Люди уже понимали, куда они попали. Много было случаев, когда людей просто взяли [по пути домой с работы] (...). Шел человек с работы с сумкой. Его просто взяли, забрали. Потом уже, когда его отправляли, разрешили только, чтобы жена приехала и забрала сумку», — рассказал солдат.

Фомин добавил, что его лично мобилизовали в ВСУ без паспорта.

Ранее о проблемах мобилизации высказался другой пленный военнослужащий украинской армии по имени Вадим. В ходе допроса мужчина сообщил, что его остановили на блокпосте во Львовской области, когда он возвращался из командировки, а уже через пару дней отправили на фронт.

