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10:24, 18 марта 2024Экономика

Крупный производитель техники решил перенести производство из Калининграда

«Ъ»: производитель техники DEXP и BBK перенесет производство из Калининграда

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Калининградский производитель STI Group решил прекратить сборку в регионе. О том, что компания перенесет мощности в Подмосковье, сообщил ее гендиректор Кирилл Скворцов, его цитирует «Коммерсантъ» («Ъ»).

Выпускавшая телевизоры TCL, DEXP, BBK, BQ, Erisson и других брендов компания запустила производство в Воскресенске в 2023 году на фоне закрытия логистических цепочек доставки морем. Сейчас крупный производитель бытовой техники намерен увеличить число линий сборки с двух до четырех из-за повышенного спроса со стороны российских вендоров. Инвестиции в развитие превысили 150 миллионов рублей.

По словам Скворцова, российские компании могут столкнуться с проблемами в расчетах за компоненты через китайские банки, которые в этом году начали блокировать оплату. Российская электроника занимает менее 1,1 процента мирового объема производства, поэтому организации выбирают для себя более выгодные и менее рискованные направления работы, отмечает источник «Коммерсанта».

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Ранее перенести производство из Калининграда решила компания «Телебалт Т». Фирма, которая выпускала телевизоры Hyundai, BBK и Toshiba, начнет работать в Ленинградской области. После 2022 года выручка компании снизилась, а персонал сократился с 231 до 74 человек.

Как отмечают эксперты, контрактные производства в регионе запускали из-за удобной логистики и налоговых льгот. Однако после начала конфликта на Украине и закрытия сухопутных границ и воздушного пространства единственным вариантом поставки продукции остался морской путь, и экспорт в Европу пришлось прекратить. Из-за сложностей с логистикой и удорожания себестоимости некоторые местные заводы не ведут сборку уже почти два года.

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      Вячеслав Агапов
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