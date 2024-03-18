Курский губернатор сообщил о последствиях обстрела поселка Теткино

Курский губернатор: после обстрелов поселка Теткино повреждено 14 домов

После производившихся 18 марта украинскими военными обстрелов поселка Теткино Курской области повреждено 14 домовладений, а также линии электропередачи, в результате чего часть населенного пункта обесточена. Об этом в понедельник, 18 марта, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению… Собственникам окажем помощь в ремонте», — пообещал он.

Ранее 18 марта курский губернатор сообщил об очередном обстреле поселка Теткино со стороны Украины. Также он рассказал, что дрон ВСУ попытался атаковать автомобиль и развалился в воздухе. «В селе Горналь Суджанского района украинский дрон пытался атаковать автомобиль, но развалился в воздухе. Никто не пострадал. Аккумулятор дрона при падении разбил стекло автомобиля», — написал Старовойт.