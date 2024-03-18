В Курской области дрон ВСУ попытался атаковать автомобиль и развалился в воздухе

В Курской области БПЛА ВСУ попытался атаковать автомобиль и развалился в воздухе

В Курской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать автомобиль и развалился в воздухе. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В селе Горналь Суджанского района украинский дрон пытался атаковать автомобиль, но развалился в воздухе. Никто не пострадал. Аккумулятор дрона при падении разбил стекло автомобиля», — написал он.

Помимо того, ВСУ снова обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Атака со стороны Украины повредила несколько домовладений, также загорелась хозяйственная постройка. Губернатор пообещал оказать помощь собственникам поврежденного имущества.

Ранее в Курской области дружинник сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья. Старовойт отметил, что поступок мужчины заслуживает награды. «Благодарю всех, кто в эти дни стоит на страже нашей безопасности, а жителей приграничных районов — за стойкость и выдержку!» — написал губернатор.