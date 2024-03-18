Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:11, 18 марта 2024Россия

В Курской области дрон ВСУ попытался атаковать автомобиль и развалился в воздухе

В Курской области БПЛА ВСУ попытался атаковать автомобиль и развалился в воздухе

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Курской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать автомобиль и развалился в воздухе. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В селе Горналь Суджанского района украинский дрон пытался атаковать автомобиль, но развалился в воздухе. Никто не пострадал. Аккумулятор дрона при падении разбил стекло автомобиля», — написал он.

Материалы по теме:
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют? Что делать при атаке беспилотников
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют?Что делать при атаке беспилотников
3 августа 2023
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

Помимо того, ВСУ снова обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Атака со стороны Украины повредила несколько домовладений, также загорелась хозяйственная постройка. Губернатор пообещал оказать помощь собственникам поврежденного имущества.

Ранее в Курской области дружинник сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья. Старовойт отметил, что поступок мужчины заслуживает награды. «Благодарю всех, кто в эти дни стоит на страже нашей безопасности, а жителей приграничных районов — за стойкость и выдержку!» — написал губернатор.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      В США заявили о меньшем получении разведданных о России при победе Трампа

      В Минобороны рассказали об использовании FPV-дронов в зоне СВО

      Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

      Меган Маркл заметили в образе за два миллиона рублей

      Песков назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      В России отреагировали на строительство большой базы НАТО в Европе

      В Молдавии пригрозили ответом России из-за проведения выборов в Приднестровье

      В ВСУ рассказали о потерях на купянском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше