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16:13, 18 марта 2024Среда обитания

Спрогнозированы цены на готовое жилье в России

Эксперт Лобода: цены на готовое жилье в России вырастут на 4-5 %

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Цены на вторичную недвижимость в России в текущем году вырастут на 4-5 процентов. Свои прогнозы насчет стоимости этого вида жилья в разговоре с «Газетой.Ru» огласил директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, стоимость готовых квартир в мегаполисах либо немного поднимется, либо останется на прежнем уровне. Рост цен при этом не превысит показатели инфляции, заверяет экономист. Стагнация проявляется на фоне снижения спроса на старый фонд. Со второго полугодия, после отмены госипотеки на новострой, ситуация может измениться. Ожидать падения цен в этом году не стоит, убежден Лобода.

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Аренда жилья хоть и востребована среди россиян, но рассматривается скорее как временное решение. Если покупка квартиры пока оценивается в неподъемную сумму, можно приобрести апартаменты. Сделка на стадии строительства обойдется еще дешевле, советует эксперт. Также, по его мнению, льготный кредит окажется выгоднее съема жилья. Семейная ипотека, как напоминает Лобода, будет действовать и после 1 июля, когда другие госпрограммы свернут.

Ранее аналитики зафиксировали спад цен на столичные новостройки. Жилплощадь в Москве подешевела в среднем на 2,2 процента. В Санкт-Петербурге показатель снизился на 2,1 процента, а в Краснодаре — на 0,8 процента.

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      Виктория Клабукова
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