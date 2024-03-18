Лукашенко назвал результат выборов в России ошеломляющим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Информацию об этом опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».
Уточняется, что Лукашенко пообщался с российским коллегой по телефону. В ходе разговора глава Белоруссии поздравил Владимира Путина от себя лично и от всего белорусского народа. Также стало известно, что на мероприятии после этого Лукашенко назвал результаты президентских выборов в РФ ошеломляющими.
Ранее с победой на выборах Владимира Путина поздравили представители оппозиции Молдавии — экс-глава республики Игорь Додон и политик Илан Шор. Последний поблагодарил Путина в социальных сетях за сделанное для Молдавии в период дружественных отношений между странами.
К поздравлениям Владимира Путина с победой на выборах также присоединилась глава Гагаузии Евгения Гуцул. Она выразила надежду на углубление существующих форм сотрудничества между автономией и Россией.