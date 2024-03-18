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09:32, 18 марта 2024Бывший СССР

Оппозиция Молдавии поздравила Путина с победой на выборах

Молдавские политики Додон и Шор поздравили Путина с победой на выборах
СюжетВыборы президента России 2024
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Михай Карауш / Sputnik / РИА Новости

Представители оппозиции Молдавии поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента. Экс-президент республики Игорь Додон и политик Илон Шор обратились к главе государства в социальных сетях, передает ТАСС.

«Владимир Владимирович является несомненным лидером великой державы. Я хочу сказать ему большое спасибо за те важные и добрые дела, которые он делал для нашей страны в тот момент, когда отношения Молдовы и России были дружественными», — говорится в публикации Шора.

Экс-президент Молдавии Додон в своем сообщении подчеркнул, что высокий результат Путина является отражением поддержки курса действующего президента народом России.

Ранее поздравительную телеграмму в Кремль направил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Глава республики отметил рекордную явку на выборах и пожелал России мира и процветания.

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      Глеб Палехов
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