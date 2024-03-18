Президент Узбекистана поздравил Путина с победой на выборах

Президент Узбекистана Мирзиеев поздравил Путина с победой на выборах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанского лидера, передает РИА Новости.

В обращении Мирзиеева утверждается, что высокая явка и результат голосования продемонстрировали поддержку населением политического курса и программы социально-экономических реформ Владимира Путина.

Президент Узбекистана пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в его государственной деятельности, а народу России — мира и процветания.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспрецедентным результатом предварительные результаты выборов, где Путин набирает более чем 87 процентов голосов после 24 лет власти.